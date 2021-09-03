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Joe Biden'dan flaş 11 Eylül talimatı! Halka açılıyor

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 22:22 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 22:22

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden,  imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11  Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı  verdi.
 
Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan  Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine  getirdiğini belirtti.
 
Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu  soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna  açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.
 
Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi  bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.
 
ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı  kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak,  başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar  tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar  sonucu hayatını kaybetmişti.

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ABD Joe Biden 11 Eylül
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