Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, “Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başlayan mektupta, Biden “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Biden, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

COVID-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.