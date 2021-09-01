Jinekolojik hastalıklarda robotik cerrahinin avantajları

Jinekolojik robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahi tekniklerdeki en son yeniliklerden biridir. Robotik bir sistemle kontrol edilen dar, ışıklı bir teleskop ve minyatür aletler ile bir kadının üreme organlarını etkileyen çeşitli durumları tedavi edebilmektedir.

Geleneksel açık cerrahide, tedavi için bölgeye erişmek için uzun bir kesi yapılır. Laparoskopik cerrahi ile birkaç küçük kesi yoluyla bir teleskop ve aletlerin tutulmasıyla manipüle edilir. Robotik cerrahi laparoskopiye benzer, temel fark cerrahların cerrahi aletleri nasıl kontrol ettiğidir.

Bu gelişmiş robotik prosedürleri gerçekleştirmek için gereken yüksek düzeyde uzmanlaşmış eğitime sahip olan jinekolojik cerrahlar, hastalarının mümkün olan en iyi sonuçları almasını sağlayabilirler.

Jinekolojik robotik cerrahi ile tedavi edilebilen hastalıklar

Jinekolojik robotik cerrahi kullanarak tedavi edilebilen hastalıklar; karın ağrı sı ve pelvik ağrı, endometriozis, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanseri gibi jinekolojik kanserler, ağrılı dönemler ve ağır kanama, pelvik organ sarkması, rahim miyomlarıdır.

Jinekolojik robotik cerrahi ile tedavi

Robotik cerrahi sistemi; cerrahın teleskop, kamera ve el aletlerini kontrol ettiği ve kamera görüntülerini bir ekranda görüntülediği bir konsol, aletleri tutan kolları olan robotik bir düzenek, ameliyat sahasının 3 boyutlu görüntülerini sağlayan bir kamera ve cerrahın el hareketlerini ameliyat yapmak için hassas mikro hareketlere çeviren ve el hareketlerini taklit edebilen aletlere sahiptir.

Konsolda oturan cerrah, en hassas, karmaşık prosedürleri bile küçük kesilerle son derece hassas bir şekilde gerçekleştirebilir. Robotik sistem programlanabilir değildir ve kendi başına herhangi bir hareket yapmaz, tamamen cerrah tarafından kontrol edilir.

Robotik cerrahi ile rahim ve diğer organları yerinde bırakırken pelvik bölgedeki anormal büyümeleri gidermek için robotik endometriozis rezeksiyonu uygulanabilir. Rahmi çıkarmak için robotik histerektomi yapılabilir. Rahim miyomlarını çıkarmak için robotik miyomektomi uygulanır ve rahmi korumak hedeflenir. Organları uygun pozisyonlarında tutmak için cerrahi sentetik ağ kullanarak pelvik organ sarkmasını onarmak için robotik sakrokolpopeksi ve/veya pektopeksi uygulanabilir.

Jinekolojik robotik cerrahinin faydaları