Jigolo vaadiyle büyük vurgun

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin internette verdiği “10 bin TL kazanmak ister misiniz?” ilanını takibe aldı. İlanın üzerindeki numarayı arayan erkeklerin telefonları kadınlar tarafından açıldı. Kadınlar arayan erkeklere, kendileriyle görüşmek isteyen başka kadınların olduğunu ve onları jigolo yapacaklarını söyledi. Kadınlar bunun karşılığında verilen hesaba para yatırılmaları gerektiğini de ifade etti. Kandırılan erkekler parayı yatırdı fakat buluşma gerçekleşmedi.

'SAVCI VE POLİSİZ' DEDİLER