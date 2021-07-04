Jigolo çetesine tahliye kararı

Müzisyen Çağatay Öztürk’ün (44) liderliğini yaptığı iddia edilen 91 sanıklı jigolo çetesine yönelik dava İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Sanıklardan hiçbiri, haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Soruşturma aşamasında, çetenin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ifade veren tutuklu Alican Karaman bile “Emniyet’te verdiğim ifade doğru değil. Polis zoru ile öyle bir ifade verdim. Avukatım beni yanlış yönlendirdi” dedi. Savunmaları alınan sanıkların önemli bir kısmı şikâyetçiler ile jigololuk için değil e-ticaret ile ilgili konuştuklarını öne sürdü. Sanık avukatları ise firari sanıklar Felat Günel ve Ogün Arslan’ın verdikleri ifade sonrası serbest bırakıldıklarını belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA KASIMDA

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası tutuklu sanıklar Alev Karadere, Alican Karaman, Çağatay Öztürk, Ersel Sengör, Fuat Kabak, Furkan Kendir, Hüseyin Çerman, İsmail Başer, Mehmet Ali Karademir, Mehmet Ay, Mesut Çelik, Mevlüt Daş, Muhammet Can Boztepe, Ömer Çatal, Selami Bildirici, Tolga Atay, Uğurkan Karademir ve Yusuf Yetimova’nın tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise kasım ayında yapılacak. Sanıklar, ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘örgüte üye olma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılıkla’ suçlanıyor. (Hürriyet)