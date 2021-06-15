Jigolo çetesi mahkemede! İfadesi pes dedirtti

İstanbul’da internet sitelerine jigolo ilanları veren ve jigolo olmak isteyen kişileri 6 ayda 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 91 sanıklı çete hakim karşısına çıktı. Aralarında müzisyen Çağatay Ö.’nün de bulunduğu 18 tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Çağatay Ö. mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddederek, “İşim gereği çevrem geniştir. Beni tanıyabilirler ama bu benim onları tanıyacağım anlamına gelmiyor” dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Çağatay Ö.’nün de arasında olduğu 18 tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada ilk olarak örgüt yöneticisi olmakla suçlanana tutuklu sanıklardan Alev K. savunma yaptı. Örgüt yöneticisi olmadığını ve kimseden maddi menfaat temin etmediğini anlatan K., “Bulunduğum evde bilgisayarlar vardı ama birçoğu çalışmıyordu. Bu jigolo sitesi değil bir arkadaşlık sitesiydi. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum” dedi. Örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklu olan müzisyen Çağatay Ö. ise yaptığı savunmada, ilk kez hakim karşısına çıktığını söyledi.

“İŞİM GEREĞİ ÇEVREM GENİŞTİR”

Hakkında delil olmadığı halde 11 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Ö., “Nasıl bir yöneticiyim de 90 kişiden 3 kişiyle temas halindeyim. Hiçbir talimatım olmamıştır. Yaşımın büyük olması sebebiyle bana abi denmesi suç mu? 26 yıldır müzisyenim. Sosyal medyadaki reklamlardan para kazanıyorum geçimimi böyle sağlıyorum. 13 yıldır kirada oturuyorum, eşim market zincirinde çalışmakta. Nasıl zenginlik bu? 12 yaşında kızım hasta. İşim gereği çevrem geniştir. Beni tanıyabilirler ama bu benim onları tanıyacağım anlamına gelmiyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Çağrı merkezi ile bir ilgisi olmadığını söyleyen Çağatay Ö., “Fotoğrafım, ses kaydım yok. Gidip geldiğime dair kayıt da yok. Hiç gitmedim, varlığından da haberim yok” dedi.

TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olması nedeniyle tutuklu 18 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, diğer sanıklar ve müştekilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi. (Milliyet)