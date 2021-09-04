04 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Jetler havalandı! PKK'ya büyük darbe

04 Eylül 2021 Cumartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:04

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularının bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
MSB'nim Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği belirtilerek, "Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
 

ETİKETLER

pkk ırak gara bölgesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.