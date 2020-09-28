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Jetler havalandı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

28 Eylül 2020 Pazartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 21:41

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta hava harekâtlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


MSB duyurdu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB jetler ırka
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