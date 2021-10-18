Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk

Yerli Know-How Geliştirmede Örnek Proje…

Proje, global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olup IATA Teknik Forumda üyelerle paylaşıldı. Gerçekleştirilen proje sayesinde hem Türkiye’de endüstriyel elektrikli araç dönüşümü alanında know-how edinilmiş oldu hem de çevre ve gürültü kirliliğinin, enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlandı.

Benzer projeler gerçekleştirmek isteyen Almanya ve Suudi Arabistan menşeili firmalarla konuyla ilgili olarak tecrübe paylaşımında bulunuldu.

TFS bu projeyle, Türkiye’de endüstriyel araçların elektrikliye dönüştürülme süreçlerinde örnek bir proje gerçekleştirmiş oldu.

Çevre için TFS Green…

Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettireceklerini, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden TFS Yönetimi, 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar elektrikli dispanserlerle toplam 280.546 adet ikmalde 4.130.000 m3 yakıt teslimi yapıldığını belirtti. Tüm ikmaller içinde elektrikli dispanserlerle yapılan ikmallerin oranı % 97 olarak gerçekleşti.