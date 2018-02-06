Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm yayın tarihi belli oldu! Jet Sosyete fragmanı...

Jet Sosyete 1. bölüm yayın tarihi belli oldu. Star TV'de yeni başlayacak olan Jet Sosyete dizisinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte heyecanla beklenen Jet Sosyete'nin başlayacağı tarih ve merak edilen oyuncu kadrosu...

