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Jet-ski'ye tutunarak kaçmaya çalıştılar, yakalandılar

İHA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 17:57

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Jet-ski'ye tutunarak kaçmaya çalıştılar, yakalandılar. Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu.
Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.

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