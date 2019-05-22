Jet-ski'ye tutunarak kaçmaya çalıştılar, yakalandılar. Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu.
Jet-ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.