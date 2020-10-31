Jessica May: Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim

Jessica May, Ürgüp’te tura çıktı ve bir ağaca nazar boncuğu astı.

Jessica May, Ürgüp’te tura çıktı. Set arasını değerlendiren oyuncu, bir ağaca nazar boncuğu astı.

May, “Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, Allah herkesi kem gözlerden korusun. Umarım herkes için güzel günler gelecek” dedi.