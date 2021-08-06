Gazetevatan.com » Magazin » Jessica Aidi ve Marco Verratti’den aşk dolu balayı
Jessica Aidi ve Marco Verratti’den aşk dolu balayı
Fransa'da geçen ay nikah masasına oturan model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti'nin balayı tatili Yunanistan'da devam ediyor. Objektiflere yansıyan çiftin aşk dolu anları objektiflere yansıdı.
2019 yılında tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Fransız model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti, 16 Temmuz'da Mairie de Neuilly sur Seine'de gerçekleşen törenle dünya evine girmişti. Çiftin mutlu gününe, sadece aileleri ve yakın arkadaşları katılmıştı.