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Jennifer Lawrence'ın yüzünü cam parçaları yaraladı! Sete ara verildi

06 Şubat 2021 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 14:46

Hollywood'un gözde oyuncularından Jennifer Lawrence, yeni filminin çekimlerinde büyük bir tehlike atlattı. Patlayan cam parçalarının Lawrence'ın yüzüne isabet etmesi üzerine sete ara verildi.


ABD’li Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, başrollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı Don't Look Up filminin çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.
 
Çekimler için Boston’da sette bulunan 30 yaşındaki oyuncunun yüzüne cam patladı. Bir dublörün yer alacağı patlama sahnesi öncesi yaşanan olayda, cam kırıkları Lawrence’ın yüzünü yaraladı.
 
DURUMU İYİ
 
Ünlü oyuncunun gözünün yakınlarına isabet eden parçalardan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Lawrence’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, önlem olarak cuma günü sete ara verildiği aktarıldı.
 
Çekimlerine devam edilen ve Netflix’te yayınlanması beklenen filmin kadrosunda DiCaprio ve Lawrence’ın yanı sıra Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet ve Matthew Perry gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Jennifer Lawrence cam parçaları kaza
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