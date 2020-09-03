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Jelena Karluesa'dan tartışılan karar!

Jelena Karluesa'dan tartışılan karar! Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in sosyetik eşi Jelena Karluesa, koronavirüs günlerinde çok tartışılacak bir karar aldı.
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