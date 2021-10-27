Jeff Flake kimdir? ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake hakkında merak edilenler…

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı. Önümüzdeki süreçte görevi devralacak Flake, senatörken 1915 olayları "soykırım" olarak tanımlamamış, büyükelçiliğe aday gösterilmesinin ardından ise 1915 olaylarını "soykırım'" olarak tanıdığını söylemişti. Peki, Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, evli mi?

JEFF FLAKE KİMDİR?

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

TRUMP'LA TERS DÜŞÜNCE SENATO'DAN EMEKLİ OLDU

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu. Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Flake senatörken 1915 olayları "soykırım" olarak tanımlamamış, büyükelçiliğe aday gösterilmesinin ardından ise 1915 olaylarını "soykırım'" olarak tanıdığını söylemişti. F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması konusunda ise karşı oy kullanmıştı.