Jeff Bezos'un SpaceX'e açtığı dava ertelendi! Sebebi...

Blue Origin'in 7 GB'tan büyük PDF halindeki devasa dava dosyası, kurumun bilgisayarlarının çökmesine neden oluyor.

NASA'nın Ay'a iniş aracı üretilmesi için SpaceX'le imzaladığı ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i tarafından açılan dava sebebiyle rafa kaldırılan sözleşmenin karara bağlanması, bildirilenlere göre ABD Adalet Bakanlığı dava dosyalarını PDFlere dönüştürmede sorun yaşadığı için bir hafta daha alacak.

Blue Origin'in dava dosyasının fazla büyük olduğu bildiriliyor: Adobe Acrobat PDF formatındaki dosya 7 GB'tan daha büyük; halbuki ABD Federal İddia Mahkemesi'nde her dosyalama için asıl belgeyle her bir ek dosyanın, boyutu 50 MB'ı geçmeyecek şekilde hazırlanması zorunlu tutuluyor.

Blue Origin'in sunduğu devasa dava dosyasının kurumun bilgisayarlarının çökmesine neden olduğu bildiriliyor.

DAHA VERİMLİ BİR DOSYALAMA İÇİN 50 MB'LIK DOSYALAR GEREKLİ

Independent Türkçe'nin haberine göre uzay muhabiri Joey Roullete'in Twitter üzerinden paylaştığı Adalet Bakanlığı belgesinin kopyasında "Daha verimli bir dosyalama adına 50 megabaytlık dosyalar oluşturmak için birkaç farklı yol denedik fakat şimdiye kadar hiçbiri başarılı olmadı" ifadeleri yer alıyor.

Adalet Bakanlığı avukatlarının "Bu davadaki idari kayıt yüzlerce tekil belgeden oluşuyor, 7 gigabayttan daha fazla veri içeriyor ve olağanüstü derecede büyük" diye yazdığı bildirildi.

ABD yönetimi, çevrim içi dosya sistemi kullanmak yerine dava dosyalarını DVD'lere aktaracak. Futurism'in haberine göre, sorunu çözebilecek kurum personelinin geçen hafta 36. Yıllık Uzay Sempozyumu'na katılması durumu daha da kötüleştirdi.

Davanın ilerlemesindeki bu gecikme nedeniyle, NASA'nın SpaceX sözleşmesini rafa kaldırma kararını başta 1 Kasım'da sona erdirmesi planlanırken bu tarih bir hafta daha ötelenerek 8 Kasım'a alındı.

İMZALANAN SÖZLEŞME TARTIŞMAYI FİTİLLEMİŞTİ

Blue Origin'in açtığı dava, NASA'nın insanlığı onlarca yıldır ilk kez Ay'a geri götürecek Ay'a iniş aracının inşası için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık (yaklaşık 24 milyar TL) bir sözleşme imzalama kararına karşı çıkıyor.

Davada, Jeff Bezos'un kurduğu şirket, "NASA'nın teklifleri hukuka aykırı ve uygunsuz bir şekilde değerlendirdiğini iddia ederek" sürecin yeniden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Bezos geçen ay NASA Başkanı Bill Nelson'a gönderdiği açık mektupta ihalenin Blue Origin'e verilmesi karşılığında 2 milyar dolara (yaklaşık 16 milyar 500 milyon TL) kadar ödemelerden feragat etmeyi teklif etmişti.

Milyarder, mektupta, kararın NASA'nın bütçe sıkıntılarını telafi edebileceğini ve Blue Origin'in SpaceX'le rekabet etmesine olanak tanıyabileceğini söylemişti.