Jeff Bezos NASA'ya açtığı davayı kaybetti

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in, ağustosta Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına açtığı davayı kazanamadığı açıklandı.

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında SpaceX ile imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) açtığı davada haksız bulundu.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada “Astronotların Ay’a yeniden güvenle gidişi için NASA’nın kamu-özel ortaklığı modelinin önyargısız bir satın alma sürecine ve rekabeti teşvik eden sağlam politikalara ihtiyacı bulunmaktadır. NASA’nın Ay'a iniş aracı satın alma sürecinin sonraki adımlarını bekliyoruz.” dedi.

"NASA ile SpaceX’e başarılar diliyoruz"