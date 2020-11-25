Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zenginleri listesi açıkladı! Dünyanın en zengini Jeff Bezos’un seveti

Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı. Listenin başında yer alan Jeff Bezos’un 182 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı. Peki, Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengini Jeff Bezos’un hayatı…

Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı. Listenin birincisi bu yıl da Jeff Bezos oldu. Bezos 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini oldu. Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi ise Musk oldu. Elon Musk dünyanın en zengin isimleri arasında ikinci sıraya yükseldi. Peki, Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya gelmiştir. Amazon isimli kuruluşun CEO'su olan Bezos, dünya genelinde E-ticaretin gelişmesine olanak sağlayan isimler arasında yer almaktadır. Jeff Bezos'un hareketi, Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçilmesine olanak sağlamıştır. Amazon'un haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

JEFF BEZOS'UN HAYATI

Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu tamamladıktan sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma aldı. Jeff Bezos yaz aylarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.

1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olan Fitel firmasının onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.

Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.

Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon.com” adresinin kurucusu ve sahibi oldu. Bu büyük markanın kurucusu Jeff Bezos, markasını sözlükten arayarak bulmuş. Markanın ilk harfinin “A” olmasını özellikle isteyen Jeff, alfabetik sıralarda üste çıkmanın fark yaratabileceğini düşünmüş. Sözlükten “A” harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi olarak, birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesi yatıyor.

Özellikle internet üzerinden her türlü video oyunu, kitap ve CD gibi ürünlerin satışına ağırlık veriyor. Forbes'a göre 19 milyar dolar varlığı ile Amerika'nın 17. nci en zengin adamı olan Jeff Bezos, Amazon.com'ı 16 Temmuz 1995 ‘de internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu. İlk gün yalnız altı sipariş aldılar. Bugün kitap, televizyon, futbol ayakkabısı ve mobilya dahil bir çok şey satan bu sitenin günlük satışı 100 milyon dolardan fazla. 15 yıl içinde bu internet şirketi 110 milyar dolarlık bir değere sahip oldu

Jeff Bezos'un ailesinden ve arkadaşlarından sağladığı bir kaç yüz bin dolarla başlattığı Amazon'un dünyanın en büyük kitap süpermarketi olma iddiası gerçekleşmiş ve Amerika'nın en büyük kitap dükkanları zinciri Borders, Amazon'un rekabetine dayanamayıp iflâs etti. Şimdi de “Kindle Fire”la (Amazon'un okuma tablet bilgisayarı) kitap yayıncılığında yeni bir devrim yaratmıştır. Bu cep kitabı büyüklüğündeki tablete basılı bir kitabın yarı fiatına bir kitabı yüklemek ve istendiği zaman ve her yerde kitabı okumak mümkündür. Kitabın ödemesini de aynı bilgisayar üzerinden yapmak mümkündür. Bir çok klasikler ve sözlükleri bedelsiz, ödeme yapmadan bilgisayara yüklenebilmektedir.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ!

10. sırada Mukesh Ambani yer alıyor. Hint milyarder Mukesh Ambani dünyada ilk 10 girmesinin yanı sıra, Asya kıtasından tek isim olarak anılıyor. 1957 doğumlu iş insanı 1 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı evinde yaşıyor.

Ambani'nin kızının düğünü, 100 milyon dolarlık maliyetiyle gündeme gelmişti. Düğünde şarkıcı Beyonce sahne almıştı. Ambani eşine hediye ettiği 60 milyon dolarlık özel uçakla da dünya medyasında epeyce konuşulmuştu. Toplam serveti 74 milyar dolar...

9. sırada yer alan Steve Ballmer, (d. 24 Mart 1956 Detroit, ABD) Microsoft'un 1986'daki reklamına çıkan kişi ve Microsoft'un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan Amerikalı iş insanıdır.

Forbes dergisinde 2006 en zenginler arasında 84. sırayı almıştı. 2009 yılında Bill Gates'in yerini almış ve şu anda Microsoft CEO'su olarak devam ederken başarısıyla ilk 10'a girmiştir. Toplam serveti 76.1 milyar dolar şeklinde ifade ediliyor.

Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken, arkadaşı Larry Page ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu. Sergey Brin ile beraber Google'ın kurucularındandır. Google'ın Teknoloji başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. Sergey Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık 2016 tarihi itibari ile dünyanın en zengin isimlerin listesinde 39.9 milyar dolar şahsi serveti ile 11'nci sırada yer aldı. Şu anda ise 8. sırada ve toplam serveti ise 78.7 milyar dolar.

Gerçek adı Lawrence Page olan Larry Page, bir Amerikalı girişimci ve arama motoru Google'ın kurucu ortağıdır. Bir çevrimiçi arama firması olarak kurulan Google, çalışmalarını yavaş yavaş internetin diğer alanlarını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 7. sırada yer alan Page'in serveti 81.3 milyar dolar olarak açıklanmıştır.

Dünyanın en zengin ve en hayırsever insanlarından biri olan Warren Buffett Amerika'nın Omaha kentinde bulunan çok uluslu bir holding şirketi olan Berkshire Hathaway'in CEO'su ve en büyük hissedarıdır.

90 yıl yaşında Buffett Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 6. sırada yer alıyor. Buffett'ın toplam serveti 86.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 5. sırada yer alıyor. Toplam serveti düşüşe rağmen 102 milyar dolar şeklinde açıklandı.

Şirketin 2020 vekalet beyanına göre Zuckerberg'in servetinin büyük bir kısmı Facebook'taki yüzde 13 hisseden kaynaklanıyor.

Fransız iş insanı Bernard Arnault 5 Mart 1949'da dünyaya geldi. Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton),ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir. Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.

Arnault'un Bloomberg Milyarderler Endeksi sırası dördüncü olarak açıklandı. Fransız milyarderin gelirlerinde düşüş yaşansa da toplam serveti 105 milyar dolar olarak açıklandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Ancak Gates'in yüksek miktarlarda yaptığı bağışlara işaret edilerek bağış yapmaması durumunda servetinin çok daha büyük olacağına dikkat çekiliyor.

Bill Gates servetiyle 2. sırada yer alırken, üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Bakın yerini kim aldı...

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, Bloomberg'ün 'dünyanın en zenginleri' listesinde ikinci sıraya yükseldi. Musk yıl başında 35. sıradaydı.

21 Aralık'tan itibaren ABD'nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla bir günde bile hisse değeri artışıyla Musk'ın serveti 7,2 milyar dolar arttı.

Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk oldu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında birinci sıradaki yerini koruyor.