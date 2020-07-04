Jeff Bezos kimdir? Amazon’un sahibi Jeff Bezos kaç yaşında? Jeff Bezos hayatı ve başarı hikayesi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti, 57 milyar dolar seviyesine ulaşında dünyanın en zengin 12'nci kişisi oldu. Bezos’un bu haberin ardından Amazon çalışanlarına yarım milyar dolar teşekkür ikramiyesi dağıtacağı açıklandı. Jeff Bezos kimdir? Amazon’un sahibi Jeff Bezos kaç yaşında? Jeff Bezos hayatı…

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya gelmiştir. Amazon isimli kuruluşun CEO'su olan Bezos, dünya genelinde E-ticaretin gelişmesine olanak sağlayan isimler arasında yer almaktadır. Jeff Bezos'un hareketi, Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçilmesine olanak sağlamıştır. Amazon'un haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

JEFF BEZOS'UN HAYATI

Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu tamamladıktan sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma aldı. Jeff Bezos yaz aylarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.

1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olan Fitel firmasının onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.

Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.

Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon.com” adresinin kurucusu ve sahibi oldu. Bu büyük markanın kurucusu Jeff Bezos, markasını sözlükten arayarak bulmuş. Markanın ilk harfinin “A” olmasını özellikle isteyen Jeff, alfabetik sıralarda üste çıkmanın fark yaratabileceğini düşünmüş. Sözlükten “A” harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi olarak, birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesi yatıyor.

Özellikle internet üzerinden her türlü video oyunu, kitap ve CD gibi ürünlerin satışına ağırlık veriyor. Forbes'a göre 19 milyar dolar varlığı ile Amerika'nın 17. nci en zengin adamı olan Jeff Bezos, Amazon.com'ı 16 Temmuz 1995 ‘de internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu. İlk gün yalnız altı sipariş aldılar. Bugün kitap, televizyon, futbol ayakkabısı ve mobilya dahil bir çok şey satan bu sitenin günlük satışı 100 milyon dolardan fazla. 15 yıl içinde bu internet şirketi 110 milyar dolarlık bir değere sahip oldu

Jeff Bezos'un ailesinden ve arkadaşlarından sağladığı bir kaç yüz bin dolarla başlattığı Amazon'un dünyanın en büyük kitap süpermarketi olma iddiası gerçekleşmiş ve Amerika'nın en büyük kitap dükkanları zinciri Borders, Amazon'un rekabetine dayanamayıp iflâs etti. Şimdi de “Kindle Fire”la (Amazon'un okuma tablet bilgisayarı) kitap yayıncılığında yeni bir devrim yaratmıştır. Bu cep kitabı büyüklüğündeki tablete basılı bir kitabın yarı fiatına bir kitabı yüklemek ve istendiği zaman ve her yerde kitabı okumak mümkündür. Kitabın ödemesini de aynı bilgisayar üzerinden yapmak mümkündür. Bir çok klasikler ve sözlükleri bedelsiz, ödeme yapmadan bilgisayara yüklenebilmektedir.