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Jeff Bezos Amazon'daki görevinden ayrıldı

AA |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 17:26

Amazon'da bir devir sona erdi. Jeff Bezos’ın görevi bırakmasıyla şirketin yeni CEO'su Andy Jassy oldu.


ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos,  şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı.
 
Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı.
 
Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan  Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.,
 
Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs  ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.
 
Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos,  haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark  Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

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