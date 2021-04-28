Jeep’ten Compass ve Renegade’de fırsat!

Marka, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini avantajlı fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor. Jeep’in küçük SUV’si Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL’lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor. Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade’lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL’ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.