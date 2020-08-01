Jeep Compass’ın yenisi 314.9 bin TL’den geldi

Yeni Jeep Compass, 314 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.Ülkemizde standart 4 tekerlekten çekiş özelliğine sahip 1.4 litre 170 HP benzinli motorlu ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla showroomlardaki yerini alan Compass’a farklı motor ve çekiş versiyonları eklendi.Aynı zamanda donanım paketleri de yenilendi.

Turbo benzinli motor

Yeni Compass modellerinde; 150 HP gücündeki 1.3 litre silindir hacimli turbo benzinli motor ve 6 ileri DDCT (çift kavramalı) otomatik şanzımanla kombine edilmiş versiyon dikkat çekiyor. DDCT 6 vitesli otomatik şanzıman daha hızlı ivmelenme ve yakıt tüketimi için üretilmiş. 150 HP gücündeki 1.3 litre silindir hacimli turbo benzinli motor ve 6 ileri DDCT (çift kavramalı) otomatik şanzımana sahip Compass ortalama 5,7 lt/100km yakıt tüketimi değerine sahipken Jeep Compass’ın düşük emisyon ve daha az yakıt tüketimi sunan 120 HP gücündeki 1.6 litrelik MultiJet II dizel motor ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı bir diğer yeni versiyonu da 4,6 lt/100km ortalama yakıt tüketimi değeri sunuyor.

Donanım seçenekleri

314.9 bin TL’den başlayan fiyata sahip araç 3 ayrı donanım seçeneğiyle çıkıyor. Longitude donanımında güçlü dış hatlar, siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkıyor. İç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli 7 inç ekranlı Uconnect bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri, standart sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyeci gibi donanımlar mevcut. Limited donanımı ise Longitude donanım seviyesine ek olarak parlak krom gövde detayları, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve yatay&dikey park yardım sistemi gibi özellikler var.

Hibrit son çeyrekte

S Limited donanımı ise Limited donanıma ek olarak siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve iç-dış mekanda özel gri gövde detayları, çift panelli açılır cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar mevcut. Modelin merakla beklenen versiyonu Compass 4xe Plug-in Hibrid ise yılın son çeyreğinde ülkemizde satışta olacak.