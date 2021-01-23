Gazetevatan.com » Magazin » Jason Statham Antalya'da! Kurşun geçirmez camlı villada kalıyor
Jason Statham Antalya'da! Kurşun geçirmez camlı villada kalıyor
Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, kaldığı Regnum Carya Oteli'nde görüntülendi. ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi. Filmin çekimlerine tarihi semt Kaleiçi'nde devam edilirken, kovalamaca sahnesinde Statham'ın yerine dublörü görev aldı.
Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor. Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor.