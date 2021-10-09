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Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:17 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:17

Japonya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan ek 120 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaştı.


Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Pfizer ile Ocak 2022'den itibaren  ek 120 milyon doz aşı alınmasını kapsayan anlaşma imzaladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberinde, Kovid-19 varyantları ve ikinci dozun  üzerinden geçen süre nedeniyle aşıların etkisinin kaybettiği kaydedildi.

Daha önce 3. dozun sağlık personeline yıl bitmeden, 65 yaş üstü  kişilere ise gelecek yıl başında yapılmasının planlandığı belirtilmişti.

Bakanlık, Moderna ile ilave 50 milyon, Novavax'tan ilave 150 milyon  doz tedarik edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet verilerine göre şimdiye kadar Japon halkının yüzde 63,1'i çift  doz aşılandı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı sağlık çalışanlarının  aşılanması şubat, 65 yaş üstünün aşılanması nisan ayında başlamıştı.

 

 

 

 

 

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