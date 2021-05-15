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Japonya Pfizer'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:36 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:38

Japonya, ABD'li ilaç devi Pfizer'dan Eylül 2021'e kadar 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı daha tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı.


Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında,  anlaşma kapsamında Pfizer'dan Kovid-19 aşı tedarik kapsamının genişletildiğini  söyledi.
 
Buna göre Pfizer, Eylül 2021'e kadar 25 milyon kişinin ikişer kez  aşılanması kapsayacak 50 milyon doz Kovid-19 aşısını Japonya'ya gönderecek.
 
Daha önce Pfizer'dan 144 milyon doz tedarik edilmesi anlaşmasına  varılmıştı. Yeni anlaşmayla doz sayısının 194 milyona ulaşması hedefleniyor.
 
 Kyodo ajansı şimdiye kadar 126 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde  3'ünün en az bir doz aşılandığını, bu oranın OECD ülkeleri içerisinde en düşük  oran olduğunu bildirdi.
 

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