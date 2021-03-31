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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 8:17 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 8:17

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle sabaha karşı  02.57'de meydana gelen patlamanın ardından yanardağın ağzından kopan kaya  parçaları 1 kilometre uzağa yayıldı.
 
Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın  çevresinde yer alan yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.
 
JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa  yaklaşmaması" tavsiyesi olan, 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.
 
Olası yeni patlamaların, yanardağ ağzından kopartacağı kaya  parçalarının 2 kilometrelik mesafeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.
 
Volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın Kagoşima eyaletinin 230  kilometre güneyinde yer alıyor.
 

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Japonya Yanardağı Suwanose Adası
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