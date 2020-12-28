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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı faaliyete geçti

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 1:34 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 1:34

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoşima'nın 230 kilometre güneybatısındaki volkanik Suwanose Adası'ndaki yanardağın yerel saatle 02.48'de faaliyete geçtiğini açıkladı. 
 
Ajans, patlamalar nedeniyle kopan kayaların 1,3 kilometre uzaklığa saçıldığını, yanardağdan çıkan dumanların 200 metreye yükseldiğini duyurdu. 
 
JMA, Otake Yanardağı'nın volkanik faaliyet seviyesinin "kratere yaklaşılmamalı" çağrısının yapıldığı 3'üncü seviyeye yükseltildiğini, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

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Japonya Kagoşima Otake Yanardağı
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