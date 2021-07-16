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Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 8:07 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 8:14

Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik  Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem  kaydedildi.
 
JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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