Japonya'nın en tehlikeli mafya lideri için mahkeme kararını verdi! Sendika liderinin infaz emrini vermişti...

Mahkeme, Kudokai suç örgütü üyelerinin bir kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralamasını ardından açılan davayı karara bağladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre ölüm cezasına çarptırılan Nomura’nın avukatı, mahkeme çıkısında basına karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Kudokai suç şebekesini üyeleri, 1998 ila 2014 yılları arasında eski balıkçılık sendikası liderini öldürüp, aralarında bir hemşire ile emekli bir polis olmak üzere üç kişiyi tabanca ve bıçakla yaralamıştı.

Ülkenin batısındaki Fukuoka kentinde görülen davaya bakan yargıç, Kudokai adlı suç örgütünün katı bir hiyerarşi ile yönetildiğini ve elebaşı emir vermeden kesinlikle bu saldırıların gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle bu mahkumiyetin verildiğini bildirdi.