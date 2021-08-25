25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.457 -0.61 EURO 9,8650 -0.29
USD 8,4030 0.08 ALTIN 484,390 -0.49 USD 8,4020 0.06 ALTIN 484,620 -0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Dünya Haberleri »
  • Japonya'nın en tehlikeli mafya lideri için mahkeme kararını verdi! Sendika liderinin infaz emrini vermişti...

Japonya'nın en tehlikeli mafya lideri için mahkeme kararını verdi! Sendika liderinin infaz emrini vermişti...

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:17 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 14:41

Japonya’da mahkeme, “Kudokai” adıyla tanınan suç örgütünün elebaşı 74 yaşındaki Satoru Nomura’yı, eski bir sendika liderinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.


Mahkeme, Kudokai suç örgütü üyelerinin bir kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralamasını ardından açılan davayı karara bağladı.
 
 
Euronews Türkçe'de yer alan habere göre ölüm cezasına çarptırılan Nomura’nın avukatı, mahkeme çıkısında basına karara itiraz edeceklerini duyurdu.
 
 
Kudokai suç şebekesini üyeleri, 1998 ila 2014 yılları arasında eski balıkçılık sendikası liderini öldürüp, aralarında bir hemşire ile emekli bir polis olmak üzere üç kişiyi tabanca ve bıçakla yaralamıştı.
 
 
Ülkenin batısındaki Fukuoka kentinde görülen davaya bakan yargıç, Kudokai adlı suç örgütünün katı bir hiyerarşi ile yönetildiğini ve elebaşı emir vermeden kesinlikle bu saldırıların gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle bu mahkumiyetin verildiğini bildirdi.
 

ETİKETLER

Japonya mafya Japonya'nın en tehlikeli mafya lideri mafya lideri mahkeme idam kararı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.