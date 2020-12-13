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Japonya ile Güney Afrika'dan post-pandemi dönemi iş birliği vurgusu

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 7:35 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 7:35

Japonya, Afrika kıtasının başlıca giriş kapılarından Güney Afrika ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ticari ilişkilerini geliştirmekte mutabık kaldı.


Kyodo ajansını haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika  turu kapsamında geldiği Güney Afrika’da mevkidaşı Grace Naledi Mandisa Pandor ile  görüştü.
 
İkili, post-pandemi döneminde ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı  yatırımın artırılması için yakın bir tarihte iş temsilcilerini buluşturacak bir  zirve düzenlenmesinde mutabık kaldı.
 
Kıtanın gayri safi hasıla pastasının yüzde 20’lik dilimine sahip Güney  Afrika'da, Toyota ve Nissan gibi otomobil üreticileri dahil 160’a yakın Japon  firmanın tesisleri yer alıyor.
 
Ramaphosa ile görüşme
 
Bakanlık açıklamasına göre Bakan Motegi, ziyaretinde Güney Afrika  Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.
 
Görüşmede Motegi ülkesinin hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti  ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna ilişkin  iş birliği talebini iletti.
 
Güney Afrika bu yıl, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15  geçici üyesi arasında yer alırken, Afrika Birliğinin (AU) dönem başkanlığını  elinde bulunduruyor.
 
  
 

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Japonya Güney Afrika işbirliği
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