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Japonya'daki taşkında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:55 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 15:55

Japonya’nın güneybatısında şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısı 44’e yükseldi.


Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto eyaletinde şiddetli yağış  sonrası Kuma Nehri'nin taşmasıyla meydana gelen su baskınları sonucu bazı  köprüler yıkıldı.
 
Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü ve binlerce evin sürüklendiği  selde, Kumamoto'da ölenlerin sayısı 44'e çıktı.
 
Bölgedeki 80'den fazla tahliye merkezine 1500 kişi yerleştirilirken, 4  binden fazla haneye elektrik verilemedi, 80'den fazla okul da geçici kapatıldı.
 
Bu arada, eyaletin merkezi hükümetten yardım talebi kapsamında 10 bin  Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli bölgeye sevk edildi.
 
Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ve 120  polis memuru da bölgede görevlendirildi.
 
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyuşu'nun kuzeyinde yer alan  Fukuoka, Saga ve Nagazaki eyaletleri için de yoğun şiddetli yağış uyarısında  bulundu.
 

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