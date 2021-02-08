Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.