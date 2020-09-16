16 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.00 EURO 8,8840 0.09
USD 7,4950 0.06 ALTIN 471,610 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Japonya’da yeni başbakan belli oldu

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 8:17 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 8:17

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.


Japonya’da yeni başbakan belli oldu.Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin)  düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir  araya geldi.
 Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden  314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu. Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle  Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp  LDP lideri  olmuştu.  Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere  kadar yürütecek.
 

ETİKETLER

Japonya başbakan Suga Yoşihide
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.