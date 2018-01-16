Japonya'da 'yanlış alarm'

Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyuran NHK dakikalar içerisinde hatasını düzelterek özür diledi.
Zira asılsız füze saldırısı uyarısı telefonunda NHK'nın aplikasyonunu bulunduranalra da geldi.
Özürde, "(Yerel saatle) 6.55'de NHK internest sitesi ve NHK'nın felaket önleme uygulaması 'Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyurdu ancak bu doğru değildi. Özür dileriz" dendi.
Ancak hataya neyin sebep olduğu açıklanmadı.
4 gün önce Hawaii'de Kuzey Kore'den füze atıldığı belirtilerek 'acilen sığınaklara gidilmesi' yönünde kamu uyarısı yayınlanmış ancak halkta paniğe neden olan uyarının daha sonra yanlışlıkla yapıldığı ve asılsız olduğu açıklanmıştı.