Japonya'da 'yanlış alarm'

Hawaii'nin ardından bu kez Japonya'nın resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı konusunda yanlış alarma neden oldu. Önce Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyuran NHK dakikalar içerisinde hatasını düzeltti.

