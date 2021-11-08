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Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

TOKYO (AA)  |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 7:41 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 7:41

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmadı.


Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can  kaybı verilerini güncelledi.
 
Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin  577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.
 
 
En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.
 
Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da  hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.
 
 
Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü  Kovid-19'a karşı iki doz aşılandı.
 
 
Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi  görüyor.
 

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Japonya Kovid-19 ölüm koronavirüs
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