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Japonya'da skandal büyüyor! Başbakan Suga'nın oğlu...

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 8:49 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 8:49

Japonya'da Kabine Halkla İlişkiler Sekreteri Yamada Makiko, İçişleri ve İletişim Bakanlığı bünyesinde çalıştığı sırada Başbakan Suga Yoşihide'nin oğlunun çalıştığı bir uydu firmasında hediye kabul ettiğinin ortaya çıkması sonrası istifa etti.


Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, haftalık yayımlanan ulusal bir  dergide, Başbakan Suga'nın uydu yayın firması Tohokushinsha Film'in, Temmuz 2016  ile Aralık 2020 arasında bakanlık çalışanlarına hediye verdiği iddia edildi.
 
Açılan iç soruşturmada, o dönem bakanlık bünyesinde çalışan Kabine  Halkla İlişkiler Sekreteri Yamada, söz konusu bürokratlarla beraber lüks  restoranlarda ağırlandığı ve hediyeler kabul ettiğinin ortaya çıkması sonrası  istifa etti.
 
"Halkın kamu hizmetine inancına zarar verdiği için pişman olduğunu"  kaydeden Yamada'nın istifası kabine ofisince kabul edildi.
 
Çeşitli hediyeleri kabul eden 11 bakanlık bürokratı, farklı zamanlarda  ulusal kamu hizmeti etik yasasını ihlal etmesiyle, farklı düzeylerde cezaya  çarptırılmıştı.
 

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