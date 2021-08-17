17 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 0.00 ALTIN 487,630 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Japonya'da şiddetli yağışlar felaket getirdi! Çok sayıda ölü var...

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 8:05 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 8:05

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucu 6 kişi öldü.


Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası  gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
 
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı şimdiye kadar 17  eyalette 62 çamur kayması ve 9 eyalette 36 nehir taşkını yaşandığını aktardı.
 
Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Nagazaki  ve Nagano eyaletlerindeki yağışlarda 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor.
 
Yangın ve Afet İdare Ajansına göre bölge geneli 1,8 milyon kişiye  yönelik tahliye çağrıları geçerliliğini koruyor.
 

ETİKETLER

Japonya şiddetli yağışlar heyelan sel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.