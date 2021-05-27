Japonya'da siber saldırı şoku! Tespit edildi...

Japonya'da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesindeki bilgi paylaşımı sistemlerinde yetkisiz giriş ve veri ihlali tespit edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, resmi kurumlardaki bilgisayarların denetlenmesinden sorumlu Fujitsu firmasınca geliştirilen bilgi paylaşımı sistemine yetkisiz giriş saptandı.

Yetkisiz giriş sonrası hükümet yetkilileri ile beraber dahili ve harici taraflarını içeren 76 bin e-posta adresine yönelik veri ihlali saptandı.

Yetkisiz erişimin tespit edildiği üç kurum, bünyelerinde kullanılan iç sistemlerindeki işletimin ise normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, siber saldırılara karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirterek, "Tokyo Olimpiyatları esnasında altyapıya yönelik bazı saldırılar bekleniyor." dedi.

Fujitsu ise, kuruluşların iç ve dış taraflar arasındaki bilgi paylaşımları için kullanılan sisteme yetkisiz giriş sebebiyle kurumsal müşterilerinin verilerinin tehlikeye atıldığını kabul etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Fujitsu, sistemden etkilenen kuruluşlarla iş birliği halinde, saldırıları incelemek üzere ilgili yazılım hizmetini askıya aldı.

Hükümete bağlı Vaka Hazırlık ve Siber Güvenlik Stratejileri Ulusal Merkezi (NISC) söz konusu bilgisayarların ürün isimleri ile denetleme takvimlerinin, harici taraflara sızdırıldığını duyurdu.