Japonya'da kuş gribi rekor seviyede: 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçtiğimiz Kasım ayı ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço ağırlaşıyor. Ülkedeki 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaşarak, 5.8 milyona dayandı.

İTLAF EDİLEN TAVUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR