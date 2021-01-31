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Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 8:30 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 8:30

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.


Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre,  şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.
 
Başbakan Suga Yoşihide’nin yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre  daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı  eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.
 
Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki  Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette  OHAL şubat sonuna uzatılacak.
 
Hükümetin, vakalarının artış trendini kaybettiği Toçigi’de şubatın ilk  hafta sonunda OHAL’i kaldıracağı, Aiçi ile Gifu’da ise yeterli vaka düşüş oranı  hedefinin yakalanmasını bekleyeceği belirtildi.
 
Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’nin,  OHAL'in kapsamına ilişkin hükümete bağlı Kovid-19 danışman heyet ile görüşeceğini  söyledi.
 
 Heyetin kamuoyuna duyuracağı tavsiye kararı sonrası, hükümetin gelecek  hafta içinde OHAL'i uzattığını duyurması bekleniyor.
 
Kovid-19 vaka sayısı 388 bin 15’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin  701’e yükseldi.
 
Vakalar Tokyo’da 99 bin 208’e, Osaka’da 43 bin 508’e, Kanagawa’da 40  bin 371’e, Saitama’da 24 bin 946’ya, Aiçi’de 23 bin 926’ya, Çiba’da 22 bin 89’a,  Hokkaido’da 17 bin 342’ye, Hyogo’da 16 bin 357’ye, Fukuoka’da 16 bin 49'a,  Kyoto’da 8 bin 371’e çıktı.
 
  
 

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