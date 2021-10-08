08 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.397 0.00 EURO 10,2940 0.18
USD 8,9150 0.45 ALTIN 503,700 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Japonya'da korkutan deprem! Yaralılar var

08 Ekim 2021 Cuma - 8:42 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 8:42

Japonya’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 32 kişinin yaralandığı deprem nedeniyle durdurulan yerel tren seferleri yaklaşık 368 bin yolcuyu etkiledi.


Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5,9  büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün  kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel  saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
 
Ajans, daha önce 6,1 şeklinde açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9  olarak revize etti. Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de  hissedildi.
 
Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmayan JMA, depremin, Mart  2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 9 şiddetindeki sarsıntı sonrası,  başkent metropolünde hissedilen en kuvvetli deprem olduğunu açıkladı. JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sürebileceği, kaya  düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
 
Kyodo ajansı, Tokyo ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle 32 kişinin  yaralandığını; Yangın ve Afet İdare Ajansı, 3 yaralının durumunun ağır olduğunu  aktardı.  Deprem nedeniyle başkent metropolünde durdurulan yerel tren  seferlerinin yaklaşık 368 bin yolcuyu etkilediği, Tokyo'da yaklaşık 250 evde  elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
 
Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde 28  asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını açıkladı. Başkentin kuzeydoğusundaki İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPC)  bünyesindeki Tokai 2 nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı, depremin merkez  üssü Çiba'daki Narita Havalimanı'nda hasar oluşmadığı bildirildi.
 

ETİKETLER

japonya deprem tren sefer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.