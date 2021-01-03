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Japonya'da hükümete OHAL çağrısı yapıldı

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 7:27 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 7:44

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.


Başkent ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin  valileri, artan vakalar üzerine Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi  Nişimura Yasutoşi ile Tokyo’da bir araya geldi.
 
Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Nişimura, "OHAL  ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin  mutabakata vardık." dedi.
 
Nişimura, OHAL kararının verilmesi öncesinde, hükümete bağlı Kovid-19  uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini söyledi.
 
Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020'nin son günü şimdiye dek ilk  kez bir günlük vaka oranı 1000'i aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini  açıklamıştı.
 
Ölü sayısı 3 bin 600'e yaklaşıyor
 
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 242 bin 768’e, virüse bağlı can kaybı  sayısı 3 bin 585’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 61 bin 774’e, Kanagawa’da 22 bin  114’e, Saitama’da 14 bin 729’a, Çiba’da 11 bin 443’e çıktı.
 
Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke  genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla  kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.
 
  
 

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