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Japonya'da Eta varyantı tespit edildi

10 Eylül 2021 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 11:39

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı bildirildi.


Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Eta  varyantı Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.
 
Buna göre Japonya genelinde Kovid-19'un Eta varyantına ait yeni 18  vaka tespit edildi.
 
Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler  alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.
 
Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya  Sağlık Örgütünün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.
 
Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde  yayıldığını biliniyor.
 
Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki  vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi. 

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Japonya Kovid-19 Eta varyantı koronavirüs
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