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Koronavirüse karşı yeni ilaç! onaylandı

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 10:47 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 10:48

Japoya'da, ABD'li bir ilaç firması tarafından üretilen romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" corona virüs tedavisinde kullanılmak üzere onaylandı.


Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.
 
Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.
 
Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.
 
"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.
 
Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.
 

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