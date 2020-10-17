Japonya'da Covid-19'a karşı yeni ilaç umudu

Covid-19'un potansiyel tedavi yöntemi olarak görülen Japonya üretimi antiviral ilaç Avigan'ın corona virüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli yasal izin başvurusu yapıldı.

Japonya'nın Covid-19 tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan'ın hastalar üzerinde kullanılabilmesi için yürütülen çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi.

Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın virüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli yasal izin başvurusunun dün Japonya hükümetine yapıldığı bildirildi. Şirket, bilinen olası yan etkiler dışında ilaca ilişkin hiçbir yeni güvenlik endişesi bulunmadığını açıklarken, Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise bakanlığın nihai bir karar vermeden önce ilacın güvenliğini ve etkililiğini dikkatle değerlendireceğini söyledi.

Üçüncü ilaç olacak

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ihtiyacının aciliyetini göz önüne alarak kullanım izni başvurusunu mümkün olan en kısa sürede değerlendireceği ifade edilirken, yeşil ışık yakılması durumunda Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon'un ardından Japonya'da Covid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.