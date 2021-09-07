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Japonya'da aşı olan kişi hayatını kaybetti

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 17:15

Japonya'da bir kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.


Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası  kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşıdan olan 49 yaşındaki bir kişinin, bir  süre sonra öldüğünü açıkladı.
 
Bakanlık, kimliği açıklanmayan kişinin, aşının ikinci dozunu  yaptırdıktan bir gün sonra öldüğünü ancak bu kişiye uygulanan aşının şişeciğinde  yabancı madde saptanmadığını kaydetti.
 
Bakanlık, "söz konusu kişinin ölümüyle Moderna aşısı arasında nedensel  ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.
 
Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu  ortağı Takeda, ölüm nedenlerinin, Bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu  açıklamıştı.
 
Kirlenme ve yabancı madde
 
Açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı  şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı,  kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı.
 
Kamu yayıncısı NHK 1,6 milyon doz aşının ülke geneli 900 sağlık  yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.
 
Takeda ise güvenlik önlemi olarak, aynı üretim bandından çıkan  dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.
 
Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı  açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden 500 bin dozdan fazla aşının  uygulandığını açıklamıştı.

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