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Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 7:11 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 7:11

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi  açıklarında yerel saatle 09.29'da 50 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
 
JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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