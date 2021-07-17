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Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:05 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 19:05

Japonya'nın güneybatı bölgesinde yer alan Ehime eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Ehime  eyaleti açıklarında yerel saatle 20.50'de, 80 kilometre derinlikte deprem  kaydedildi.
 
JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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Japonya Ehime deprem
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