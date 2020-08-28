Japonya Başbakanı Abe istifa etti!

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya , bu sabah istifa haberiyle sarsıldı. Devlet televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Öncesinde konuşan Abe, aniden istifa ederek bir kaosa yol açmak istemediğini söyledi.

Geçen yıl 2 bin 887 günlük süreyle Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden 65 yaşındaki Abe, hafta başında kesintisiz başbakanlık rekorunu da kırmıştı.

Ancak aynı gün Başbakan Abe toplamda 11 saat süren uzun bir sağlık kontrolünden geçmiş, medyada istifa dedikoduları dillendirilmişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde temmuz ayında Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti.

Ağustos başında haftalık yayımlanan ulusal bir derginin haberinde, 65 yaşındaki Abe’nin geçen ay Başbakanlık Ofisi'nde kan kustuğu ileri sürülmüştü.

2006'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Şinzo Abe, ülseratif kolit rahatsızlığı nedeniyle bir yıl sonra istifa etmişti. Aralık 2012'deki seçimleri kazanıp yeniden başbakan oldu, 7 yıl 8 aydır Japonya'yı yönetiyordu.